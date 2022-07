Xbox presenzierà anche alla Gamescom 2022 il prossimo mese

Xbox ha annunciato che quest'anno parteciperà ancora una volta alla Gamescom, ma c'è una novità. Ora, dopo due anni di pandemia ed eventi virtuali, Xbox tornerà nell'area espositiva vera e propria.

La Gamescom 2022, che si svolgerà dal 24 al 28 agosto a Colonia, presenterà "aggiornamenti su alcuni giochi annunciati in arrivo su Xbox nei prossimi 12 mesi". Tuttavia non è stato confermato se avremo una sorta di diretta streaming o se questi aggiornamenti verranno pubblicati durante la settimana della Gamescom. Per saperne di più dovremo aspettare i primi di agosto quando la società svelerà più dettagli.

"Dopo il nostro recente Xbox & Bethesda Games Showcase, siamo entusiasti di confermare che Xbox tornerà in mostra alla Gamescom 2022 di Colonia, in Germania. I fan in Europa e nel mondo possono aspettarsi aggiornamenti su alcuni giochi annunciati in arrivo su Xbox nei prossimi 12 mesi e la possibilità di incontrarci di nuovo di persona come community" afferma Xbox.

Come sempre, noi di Eurogamer seguiremo la diretta pertanto rimanete sintonizzati con noi per tutte le informazioni che verranno condivise.

Fonte: VGC