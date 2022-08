Xbox punta alla Gamescom 2022: ecco la lista dei giochi confermati

La Gamescom 2022 inizia a scaldare i motori dato che mancano pochi giorni al suo arrivo. L'Opening Live Night, presentato da Geoff Keighley, ha già svelato dettagli come la durata e i giochi che verranno affrontati durante l'evento. Questo farà da preludio a un evento che ha già confermato la partecipazione di centinaia di aziende, a cui si aggiunge Xbox con diversi giochi.

Xbox ha annunciato la sua presenza con una giornata ricca di dirette. In questo modo, la società si prepara a trasmettere talk con sviluppatori e gameplay, che si svolgeranno tra le 10:00 e le 20:00 del 25 agosto. "Aspettatevi interviste agli sviluppatori e gameplay da Xbox Game Studios, inclusi Mojang Studios, Obsidian Entertainment insieme a Xbox Game Studios Publishing e ai loro partner di Asobo Studio, oltre ad alcuni dei nostri giochi più attesi da partner di terze parti". Con questo, Xbox condivide anche l'elenco dei giochi che saranno protagonisti degli spettacoli dal vivo del 25 agosto:

