Xbox annuncia una marea di giochi indie in arrivo su Xbox Game Pass

Nella giornata di ieri, 14 settembre, Microsoft ha tenuto l'evento ID@Xbox Fall Showcase, dando spazio a varie produzioni indie che arriveranno su Xbox Game Pass per PC e console.

Uno degli annunci di rilievo riguarda il popolare Valheim di Iron Gate Studio. Il titolo, infatti, è previsto in arrivo su PC Game Pass il prossimo 29 settembre.

Ma oltre a questo, sono stati annunciati diversi titoli indie per il servizio Xbox, come la Stagione Finale di The Walking Dead A Telltale Series, Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan, The Big Con e Homestead Arcana.

Inoltre, sono stati pubblicati dei video per Metal Hellsinger e Amazing Cultivation Simulator, con quest'ultimo reso disponibile ieri su PC Game Pass.

Qui sotto l'elenco dei titoli indie in arrivo su Game Pass:

Amazing Cultivation Simulator - disponibile

You Suck at Parking - disponibile

Metal: Hellsinger - 15 settembre

Moonscars - 27 settembre

Valheim - 29 settembre su PC e nel 2023 su console

Eville - 11 ottobre

Turnip Boy Robs a Bank - 2023

Homestead Arcana - 2023

Big Con - disponibile a breve

Rainbow Billy - disponibile a breve

The Walking Dead A Telltale Series: Final Season - disponibile a breve

Che ne dite?

Fonte: Xbox.