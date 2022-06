Xbox e Hideo Kojima insieme ma il leggendario sviluppatore continuerà a collaborare anche con PlayStation

Nel corso dell'evento di Xbox e Bethesda, il boss di Xbox Phil Spencer ha sganciato la bomba annunciando una partnership con Hideo Kojima per il suo prossimo progetto.

I rumor riguardo questa collaborazione circolavano da qualche tempo e ieri è arrivato l'annuncio ufficiale.

La notizia, ovviamente, ha fatto parecchio discutere gli appassionati e gli addetti ai lavori e ora è arrivata una precisazione da Kojima Productions.

L'account Twitter ufficiale dello studio di Hideo Kojima scrive:

"Dopo l'annuncio della nostra partnership con Microsoft, molte persone ci hanno chiesto informazioni sulla nostra collaborazione con SIE. Vi assicuriamo che continueremo ad avere un'ottima collaborazione anche con PlayStation".

After the announcement of our partnership with Microsoft using the cloud technology, many people have asked us about our collaboration with SIE. Please be assured that we continue to have a very good partnership with PlayStation® as well.#KojimaProductions https://t.co/mVOELwDuk9