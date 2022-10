Xbox Keystone si farà? Per Phil Spencer la 'console' per giocare in cloud è ancora lontana

Recentemente Phil Spencer, boss di Xbox, ha suggerito l'esistenza di Xbox Streaming Stick, il cui nome in codice è Keystone. L'immagine che ha scatenato le speculazioni dei fan sembra mostrare una piccola scatola bianca senza pretese avvistata su uno scaffale di Spencer.

I rumor suggerivano già che Microsoft stesse lavorando a un dispositivo dedicato allo streaming che avrebbe fornito una parte della libreria di giochi Xbox in forma puramente cloud.

Le voci di corridoio hanno avuto ragione a metà: il piccolo dispositivo mostrato da Spencer era un Keystone. Purtroppo per i fan di Microsoft e del cloud, potrebbe essere l'unico Keystone.

Parlando con Sarah Needleman al WSJ Tech Live, Spencer ha discusso del futuro di Keystone: "Keystone era il nome in codice di qualcosa che stavamo incubando internamente, ovvero pensare a una console per lo streaming, senza gameplay locale, a basso costo, collegandola al televisore e in grado di trasmettere in streaming i giochi Xbox disponibili".

Spencer ha poi spiegato che nella "tarda primavera" l'azienda ha cambiato idea e si è concentrata sulla collaborazione con Samsung per ottenere un'applicazione sulla sua piattaforma di smart TV, che permetta di giocare. Il prototipo Keystone esiste ancora sullo scaffale, e Spencer afferma di "sospettare" che Xbox introdurrà prima o poi un dispositivo streaming per i giocatori. Tuttavia, osserva, "credo che manchino anni".

Phil Spencer on Xbox Keystone 👀



"Keystone was something that we were incubating internally. Late spring we pivoted to working with Samsung. I still have the prototype... will we do a streaming device at some point? I expect we will, but it's years away"https://t.co/K4P2XVOxZA pic.twitter.com/X0K3GlowMX