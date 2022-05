Xbox Keystone è realtà, ma l'uscita del dispositivo per giocare in cloud ad Xbox Game Pass è ancora lontana

All'inizio di questo mese, è emerso un rapporto secondo cui Microsoft stava entrando nel business dello streaming di giochi con un dispositivo simile a Amazon Fire TV Stick. Il rapporto era accurato, ma da allora Microsoft ha deciso di concentrare i suoi sforzi su "un nuovo approccio".

Il report affermava che entro 12 mesi il dispositivo sarebbe stato lanciato e avrebbe consentito agli utenti di riprodurre in streaming i giochi disponibili tramite Xbox Game Pass Ultimate. Questo sembra non essere più il caso, secondo un portavoce di Microsoft che parla con Windows Central, poiché il dispositivo, nome in codice Keystone, potrebbe non vedere la luce dopotutto, almeno nella sua forma attuale.

"Come parte di qualsiasi percorso tecnico, valutiamo costantemente i nostri sforzi, rivediamo le nostre conoscenze e ci assicuriamo di portare valore ai nostri clienti", ha affermato il portavoce. "Abbiamo preso la decisione di abbandonare l'attuale versione del dispositivo Keystone. Prenderemo quanto appreso e rifocalizzeremo i nostri sforzi su un nuovo approccio che ci consentirà di offrire Xbox Cloud Gaming a più giocatori in tutto il mondo in futuro".

Per adesso quindi, il progetto prima accantonato e poi ripreso, sarebbe ancora nelle primissime fasi. Non resta che attendere annunci ufficiali da Microsoft.

Fonte: GamesIndustry