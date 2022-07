Xbox Live 1.0 sta per tornare in vita grazie a Insignia

Non è la prima che si parla del progetto Insignia, un servizio pensato per dare vita a Xbox Live 1.0, il multiplayer originale della prima Xbox. Anche si sono già diversi programmi, questo progetto è un altro livello oltre a permettere alle persone di giocare su LAN a distanza.

Insignia vuole ricreare i server della prima Xbox, senza che i giocatori debbano modificare nulla e solo collegando un cavo di rete. Virtualizzano l'intero server in modo che l'utente non debba complicarsi troppo la vita; grazie al progetto sarete in grado di cambiare le impostazioni di rete e sarà possibile usare persino una chat.

Il fatto è che il team dietro Insignia lavora al progetto dal 2019, ed è ora che hanno annunciato che presto ci sarà una beta pubblica in modo da poter testare come sta andando il lavoro. Insieme a questa beta, avremo i primi tredici giochi completamente giocabili e funzionanti.

I creatori del servizio ritengono di poterlo rendere funzionante entro il 2022, per ora la tabella di marcia sembra essere stata portata a termine. Ecco l'elenco dei giochi disponibili.

Counter-Strike

Crimson Skies, e la demo

Dead or Alive Ultimate

MechAssault, e la demo

Midtown Madness 3

MotoGP: Online Demo.

Phantasy Star Online: Episode I & II

Star Wars Jedi Academy

Street Fighter Anniversary Collection

Unreal Championship

Whacked!

Xbox Live Arcade

XIII

