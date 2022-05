Xbox Live: dopo i recenti problemi tecnici i giocatori tornano a criticare pesantemente la politica sui DRM

La politica sui DRM online di Xbox è stata nuovamente criticata dopo le interruzioni che hanno impedito ad alcuni utenti console di avviare i giochi acquistati per il quarto giorno.

Venerdì 6 maggio il team di supporto di Xbox ha confermato che i suoi server stavano subendo una grave interruzione, dopo che gli utenti si sono lamentati di non essere in grado di acquistare titoli, di avviare giochi o di avviare sessioni di cloud gaming.

Sabato, il team di supporto ha affermato di aver risolto il problema, ma poco dopo il problema si è ripresentato. Il team di supporto ha affermato di aver risolto il problema due volte questo fine settimana, ma è ancora una volta tornato.

In un successivo aggiornamento, Microsoft ha affermato che prevede di risolvere completamente le recenti interruzioni del server Xbox con un nuovo update "nei prossimi giorni".

Tuttavia, ci sono ancora utenti che affermano di non poter avviare i giochi acquistati.

Non sorprende che la politica DRM online di Xbox sia stata pesantemente criticata dagli utenti frustrati di non essere stati in grado di giocare ai titoli acquistati per il quarto giorno.

Secondo Does It Play?, la maggior parte dei giochi Xbox richiede un controllo online prima dell'avvio.

"Non li hanno assolutamente su PlayStation o Switch", ha scritto l'account. "Fidatevi di noi, li abbiamo testati".

"Se i server PlayStation si disattivano in modo permanente domani, ogni gioco per giocatore singolo che possedete funzionerà offline quasi permanentemente. C'è un piccolo sottoinsieme di titoli che non lo farà".

Is this the normal service we should expect? pic.twitter.com/TnoD7quUsM — Diamond Plated Oven Mits 🌓 (@oven_mits) May 9, 2022

“Xbox HA BISOGNO di risolvere i suoi problemi DRM. Nessuno vince, soprattutto i fan di Xbox quando TUTTO il catalogo alla fine diventa inaccessibile".

Le interruzioni sono imbarazzanti per Xbox, che storicamente ha promosso l'importanza della conservazione dei giochi, soprattutto con il suo ampio programma di retrocompatibilità. La società ha anche notoriamente rifiutato i piani estremamente impopolari per la connessione online obbligatoria per Xbox One.

Parris Lilly, giornalista e precedente ospite di un evento Xbox ufficiale, ha criticato la politica DRM di Xbox sulla scia dell'interruzione dei server di questo fine settimana.

"Le interruzioni di Xbox hanno chiarito che qualcosa deve cambiare con la loro politica DRM, i giochi che vengono scaricati sulla mia console dovrebbero essere disponibili offline e riproducibili senza effettuare il check-in. Speriamo di ottenere un po' di chiarezza e una soluzione per evitare questo problema."

echoing everyone that the DRM problem is the biggest issue I have with Xbox. it’s crazy how I can’t play games I bought and own because they can’t get their shit together. imagine not being able to read a book because the publishers house in England is on fire https://t.co/m4QjeHR0gH — Gene Park (@GenePark) May 7, 2022

Il tempo di inattività evidenzia ancora una volta il problema della conservazione nel settore dei giochi e le sfide che gli sviluppatori devono affrontare per mantenere i loro giochi riproducibili in futuro, se servizi cruciali come Xbox Live dovessero scomparire.

Fonte: VGC.