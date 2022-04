Xbox sarebbe al lavoro su un MMO basato su The Mandalorian

Report recenti hanno suggerito che Xbox sarebbe al lavoro su un nuovo gioco MMO basato sulla serie Star Wars, The Mandalorian, un progetto che dovrebbe essere sviluppato da Zenimax Online Studios.

Secondo Skullzi e Nick Baker, due importanti leaker, il nuovo gioco di The Mandalorian sarà un gioco MMO e potrebbe essere un'esclusiva Xbox, il che avrebbe senso dal momento che Zenimax Online Studios è ora di proprietà di Microsoft dopo l'acquisizione di Bethesda dell'anno scorso.

Skullzi ha parlato anche di altri rumor relativi ai Bethesda Studios. Ha sentito parlare di un nuovo gioco PvPvE in sviluppo presso Roundhouse Studios, di un nuovo remaster di Fallout sviluppato da inXile, nonché di un reboot di Quake sempre in sviluppo presso Zenimax Online Studios.

Ok, so liiiiittle bit of a whoopsie. Yeah, there's going to be a Mando game. But um...that's apparently not a Mando Funko. I might have just said something I wasn't supposed to yet. Hoping I didn't just burn my source. Got some apologising to do.