Xbox avrebbe nove esclusive in programma per il 2023 ma forse non tutte arriveranno

Stando a quanto condiviso dal noto giornalista e insider Jeff Grubb, Xbox aveva in programma il lancio di nove esclusive nel 2023.

Tuttavia, sembra proprio che non tutte le esclusive in programma arriveranno in tempo.

Secondo il giornalista i titoli esclusivi per Xbox includono Senua's Saga: Hellblade 2, Perfect Dark, Fable, Contraband, Avowed, Everwild e nuovi giochi di InXile Entertainment, Compulsion Games e The Coalition.

Per quanto riguarda The Coalition, non si tratterà di Gears 6.

According to @JeffGrubb, Xbox originally planned to release 9 exclusive games in 2023. The games are:

-Hellblade 2

-Perfect Dark

-Fable

-Contraband

-Avowed

-Everwild

-New games from InXile, Compulsion and Coalition (not gears of war)

Source: https://t.co/HpgdJmmKe2#Xbox pic.twitter.com/VCQH2cX4YO — Rebs Gaming (@Mr_Rebs_) September 19, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Grubb, inoltre, ritiene che Senua's Saga: Hellblade 2 e le nuove IP di InXile Entertainment, Compulsion Games e The Coalition potrebbero arrivare nel 2023. Mentre Everwild potrebbe farsi attendere di più.

Phil Spencer, boss di Xbox, di recente ha affermato che nel 2023 i fan possono aspettarsi una lineup di esclusive spettacolare. Inoltre il dirigente si è detto entusiasta del progetto in collaborazione con Kojima Productions.

Fonte: Twitter.