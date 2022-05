Xbox One ed i giochi moderni: come si comporta la console? Ce lo mostra Digital Foundry

Nel 2013, quasi 10 anni fa, è stata lanciata sul mercato Xbox One. La console nata dopo il grande successo di Xbox 360 ha portato con sé un salto generazionale non solo a livello tecnico, ma anche in termini di opzioni multimediali, Kinect e molto altro.

La console non ha avuto inizi facili, ma con il passare del tempo e la fatica di Microsoft è riuscita a superare e portare avanti una console che offriva diverse cose ai suoi utenti. Ma ora che i giochi stanno uscendo principalmente come titoli cross-gen, la vecchia console come si comporta con questi? Per l'occasione Digital Foundry ha condiviso un nuovo video e un'analisi che ci mostra proprio cosa dobbiamo aspettarci dalle prestazioni di questa console.

Ovviamente i limiti della console si notano in alcune cose come sottolinea Digital Foundry, e forse una delle cose che si nota di più sono i tempi di caricamento e alcuni problemi con la stabilità del frame rate. Nel video che potete visionare di seguito possiamo vedere come si comporta la console con diversi giochi come Forza Horizon 5, Elden Ring e Cyberpunk.

I risultati sono contrastanti, ma non si può pretendere molto di più. Stiamo parlando di una console che ha già tre modelli superiori che sono stati lanciati in seguito. Attualmente il team di Digital Foundry sta scommettendo su Xbox Series S se si vuole entrare nel mondo Xbox a un costo inferiore, dato che questa console offre un rapporto qualità-prezzo molto equilibrato.

