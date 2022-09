Xbox Series X/S come PS5? Per Phil Spencer 'ora non è il momento giusto per alzare i prezzi delle console'

Il boss di Xbox, Phil Spencer, ha dichiarato che l'azienda non ha attualmente in programma di aumentare i prezzi delle console.

Ad agosto, citando il difficile contesto economico globale, Sony ha aumentato i prezzi di PS5 in Europa, in Giappone e in altre regioni.

In seguito all'annuncio di Sony, Microsoft e Nintendo hanno dichiarato che al momento non hanno intenzione di aumentare i prezzi delle console.

In una nuova intervista rilasciata a CNBC, Phil Spencer ha dichiarato che Microsoft non ritiene che questo sia il momento giusto per modificare la propria strategia di prezzo delle console, anche se ha aggiunto che non è escluso che lo faccia in futuro.

"Stiamo sempre valutando il nostro business per il futuro. Quindi, non credo che potremo mai dire che non faremo mai qualcosa", ha detto. "Ma quando guardiamo alle nostre console oggi, pensiamo che il valore sia incredibilmente importante. Ci piace molto la posizione di Series S sul mercato, che è la nostra console più economica. Più della metà dei nuovi giocatori che stiamo trovando sono arrivati attraverso Series S".

"E posso dire con certezza che oggi non abbiamo intenzione di aumentare il prezzo delle nostre console", ha continuato Spencer. "Pensiamo che in un periodo in cui i nostri clienti sono più che mai in difficoltà e incerti dal punto di vista economico, non riteniamo che sia la mossa giusta per noi, a questo punto, aumentare i prezzi delle nostre console".

La società di analisi e dati Ampere Analysis ha recentemente previsto che l'aumento di prezzo di PS5 avrà probabilmente "un impatto minimo sulle vendite".

"Anche se crediamo che ci sarà delusione per alcuni consumatori che hanno cercato di acquistare una PS5 senza successo, o che stavano risparmiando per comprare la console proprio in tempo con l'aumento del prezzo, l'alta domanda per il dispositivo di Sony significa che questo aumento di prezzo di circa il 10% nella maggior parte dei mercati avrà un impatto minimo sulle vendite della console", ha detto l'analista Piers Harding-Rolls.

