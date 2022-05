Xbox, per Phil Spencer è 'un grande momento' tra guadagni in crescita e grandi novità

Di recente si è tenuto l’incontro trimestrale sugli introiti in Microsoft, a cui è seguito un intervento di Phil Spencer su Twitter per menzionare l’evento e descriverlo come “un grande momento per Xbox”.

Il capo di Microsoft Gaming ha colto l’occasione anche per ringraziare i dirigenti e reiterare la sua gioia nel sentire volta dopo volta dei progressi che sta facendo Xbox, concludendo con un ringraziamento per il supporto e il feedback.

In effetti Spencer ha di che gioire: l’ultimo rapporto sui guadagni di Microsoft ha messo in mostra che c’è stata una crescita del 6% anno su anno, e che Xbox Series X ed S sono state leader di mercato in svariati mercati globali nell’ultimo trimestre.

Coming to the end of a good week. MS earnings were a nice moment for Xbox, it's always great to hear Amy and Satya talk about the progress. Followed by announce of the #XboxBethesda showcase. I just want to say thank you for all the feedback and support, very much appreciated.