Xbox Series C è di tendenza grazie a un concept trailer

Questa settimana, in rete è comparso un video andato in tendenza su Google relativo a una ipotetica "Xbox Series C".

E' stato scoperto che si tratta di un concept trailer creato dal canale YouTube Xbox Ready, realizzato in modo davvero impressionante.

Xbox Ready descrive questa idea come una console "più potente di Xbox Series S, più piccola di Series X".

Da quanto emerso, questa console sembra essenzialmente una Xbox Series X tagliata a metà, con varianti bianche e nere.

I commentatori hanno condiviso le loro lodi su YouTube, ma alcuni hanno sottolineato che un lettore di dischi esterno per Xbox Series S potrebbe essere un'idea migliore, dato che al momento "non c'è abbastanza mercato per una console intermedia".

In ogni potrebbe trattarsi di un'idea interessante.

In altre notizie correlate a Xbox, abbiamo appreso che la società potrebbe aggiungere tanti giochi retrocompatibili grazie all'accordo con Activision Blizzard (ancora da definire).

Fonte: Purexbox.