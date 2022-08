Xbox Series S: Microsoft sta liberando la memoria della console per migliorare le prestazioni grafiche

Microsoft ha fornito ai partner un nuovo software dev kit per Xbox che libera "centinaia di megabyte di memoria aggiuntivi" per i giochi di Xbox Series S. Questa memoria aggiuntiva può essere potenzialmente riassegnata alle prestazioni grafiche.

Come ha notato The Verge, un nuovo video diffuso tra gli sviluppatori che hanno ricevuto l'aggiornamento del software sostiene che l'update "offre agli sviluppatori un maggiore controllo sulla memoria, che può migliorare le prestazioni grafiche in condizioni di limitazione della memoria".

Xbox Series S è la console più economica di Microsoft di questa generazione ed esegue gli stessi titoli compatibili con la più potente Series X, ma in genere a una risoluzione inferiore di 1080p.

"Abbiamo risolto un problema per cui gli indirizzi virtuali grafici venivano allocati molto più lentamente di quelli non grafici".

Ciò consentirà ora a Xbox Series S di sfruttare i recenti progressi di Microsoft nella gestione della memoria, "senza influire negativamente sulle prestazioni grafiche", aggiunge il video.

Quest'anno Digital Foundry ha riferito che alcuni sviluppatori avevano difficoltà ad adattare i giochi alle specifiche inferiori dell'hardware di Xbox Series S, ma altri giochi, come Forza Horizon 5, vantano prestazioni incredibilmente impressionanti per una macchina da 299 dollari.

Xbox Series S, nonostante sia meno potente della sorella maggiore Series X, si è dimostrata un successo di vendite, dato che la console è stata la più richiesta durante i saldi del Black Friday del 2021.

Fonte: VGC.