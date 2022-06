Xbox Series S è 'Simply next-gen' nel nuovo spot che coinvolge alcuni TikToker

Microsoft ha recentemente pubblicato un nuovo spot per la "sorella minore" della console di punta, ovvero Xbox Series S, avvalendosi di altri TikToker. Non è la prima volta che Xbox collabora con TikTok, dato che in passato anche Khaby Lame aveva girato un spot.

In questa nuova pubblicità vediamo Younes Zarou, un fotografo che porta gli spettatori dietro le quinte dei suoi semplici effetti visivi fai-da-te: in questo caso possiamo dare uno sguardo all'immagine del fotografo ispirata al gioco Fortnite.

Non solo, ma troviamo anche Yoanna Dallier che si esibisce in un freestyle calcistico insieme a Rocket League, mentre il comico Henrik Cox si prepara per il suo viaggio nel mondo di Overwatch. Oumi Janta pattina senza sforzo accanto alle auto di Forza Horizon 5 e Johannes Ridder mette in mostra le sue acrobazie in BMX mentre si muove per lo skate park con la stessa agilità dei personaggi di Minecraft. Eccovi il video.

Insomma, Microsoft sta puntando molto su Xbox Series S, anche perché è la console che è più facile da reperire in questo momento in cui le carenze di semiconduttori si fanno ancora sentire.

Fonte: Xbox Wire