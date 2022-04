Xbox Series X aveva ben 40 GB di RAM nel suo Dev Kit! Il teardown da non perdere

Gamers Nexus ha trovato e comprato su Ebay un devkit della Xbox Series X, e dopo aver speso la ragguardevole cifra di 1.500$ ha scoperto un po’ di cose interessanti… tra cui la gargantuesca quantità di memoria: il devkit monta infatti ben 40 GB di RAM, più del doppio dei 16 GB dell’attuale console in commercio!

Purtroppo non c’è stato modo di testare a fondo il software o dei giochi, visto il machine ban di Microsoft, ma ci si è potuto concentrare sull’hardware. La prima cosa che salta all’occhio è che il XDK (Xbox Series X Developer Kit) non somiglia affatto alla corrente Series X, ma è più simile a una Xbox One X.

Esaminando la scheda madre si notano ben 20 banchi di RAM, 10 su un lato e 10 sull’altro. Avere così tanta RAM a disposizione serve agli sviluppatori per utilizzare i software di debug in background, lavorare con del codice non ottimizzato e decomprimere le build sulla console.

Purtroppo non è possibile effettuare uno stress test e vedere come se la cava il sistema di dissipazione, ma se avete delle idee su come farci girare qualcosa siete invitati a scrivere a Burke nella sezione commenti del video.

