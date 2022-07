Xbox Series X avrà un avvio quasi immediato con un nuovo aggiornamento

Come promesso da uno sviluppatore Xbox, Xbox Series X beneficerà presto di una accensione ancora più veloce grazie a una nuova animazione di avvio della durata di 4 secondi.

Rispetto a Xbox One, Xbox Series X è già molto veloce nell'avvio del menu, tuttavia il team di sviluppo di Xbox sta lavorando per rendere il tempo di accensione ancora più breve, e sarà possibile grazie a una nuova animazione.

L'animazione impiega solo 4 secondi per essere eseguita, mentre quella attuale non finisce prima di 9 secondi. Ciò significa chiaramente che il sistema si avvierà 5 secondi più velocemente rispetto a prima e che Xbox Series X si avvicinerà a un avvio davvero fulmineo.

Non si sa ancora quando esattamente questa nuova animazione sostituirà quella attuale, ma al momento è disponibile per i tester di Xbox Insider e sappiamo che verrà lanciata insieme a un aggiornamento nel mese di agosto. Quindi, questo probabilmente significa che con il prossimo aggiornamento software di Xbox potremo ottenere tempi di avvio più rapidi (e la chat vocale Discord).

Vale la pena notare che la nuova animazione di avvio sarà disponibile anche su Xbox Series S. Quindi, potrete comunque beneficiare di un tempo di avvio più veloce anche sulla console più economica.

Can confirm - worked with @harrisonhoffman and @jakerose27 to create a shorter boot up animation (~4s) from the original boot up animation (~9s), helping to reduce the overall startup time.

Here is the Xbox Series X Cold Boot Boot Animation Time Comparison



※ Same as Xbox Series S



Left: Old Boot Snimation (9 secs)

Right: New Boot Animation (4 secs)



After Xbox Insiders test it, the update will be applied to all Xbox as early as August.https://t.co/vQ5VMb0BQg https://t.co/JP225eKfTI pic.twitter.com/28qu8TSHxH