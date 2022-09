Xbox Series X|S ricevono un importante aggiornamento in grado di integrare due nuove funzioni

Le console di nuova generazione stanno ricevendo diversi aggiornamenti ultimamente e quelle Microsoft, si aggiornano nuovamente, integrando funzioni interessanti e soprattutto utili. Dopo aver integrato Discord, Xbox Series X|S si ritrovono ad avere nuove feature, di cui una presentata addirittura nei primi reveal della console.

Partiamo con la prima funzione, riguardante la soppressione del rumore nelle chat vocali di gruppo, qualcosa di estremamente utile visto che molto spesso ci ritroviamo ad ascoltare forzatamente respiri, rumori di tasti premuti, cani che abbaiono e tutto ciò non sia la voce dei nostri interlocutori. Il filtro ha già passati i test interni a Microsoft e sembra molto preciso, per cui, ci si può concentrare direttamente su tutte le nitide imprecazioni.

L'altra feature è qualcosa di davvero interessante e riguarda la condivisione. Uno volta visto il post di un nostro amico/a, che sia un'immagine o un video riguardo un gioco che abbiamo in libreria, possiamo accedervi immediatamente, partendo da quel contenuto.

Molto probabilmente arriveranno altre funzioni in futuro ma queste sono già molto utili, soprattutto per la quality of life.

Fonte: DualShockers