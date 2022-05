Xbox Series X/S vedranno in futuro il ritorno della funzione Snap?

Il capo ingegnere Xbox Eden Marie ha affermato che è probabile che la funzione Snap di Xbox One non ritornerà, anche se agli stessi ingegneri dell'azienda manca.

Quando Microsoft ha rivelato Xbox One, una delle sue caratteristiche più uniche era la funzionalità Snap, che permetteva agli utenti di passare ad app TV, film o altre app nell'angolo dello schermo mentre giocavano, in modo da poter fare entrambe le cose contemporaneamente. Sebbene l'attenzione di Xbox One sulla doppia funzionalità con film e TV sia stata inizialmente accolta male, Snap era in realtà piuttosto popolare e considerato uno dei punti di forza di Xbox One da coloro che lo utilizzavano.

Nonostante questa popolarità, Microsoft ha deciso di rimuovere la funzionalità durante una modifica della dashboard a quattro anni dall'inizio del ciclo di vita della console. Secondo l'allora capo della piattaforma Xbox Mike Ybarra, Snap fu rimosso per "migliorare il multitasking, ridurre l'uso della memoria, migliorare la velocità generale e liberare risorse per cose più grandi". Ora Eden Marie, engineering lead di Xbox, ha risposto a un commento su Twitter che chiedeva il ritorno di Xbox Snap. Il commento diceva: "Eden! Se possibile, per favore, ripristinare la funzione Snap sarebbe fantastico, è una caratteristica che a me e alla maggior parte della comunità manca".

While we all miss snap, I don't think it's coming back. — Eden Marie (@neonepiphany) May 26, 2022

Come è possibile vedere qui sopra, in risposta, Eden Marie ha semplicemente detto: "Anche se a tutti noi manca Snap, non credo che tornerà". Insomma, questa funzionalità sembra essere stata accantonata da Xbox per sempre.

Fonte: Eurogamer