Xbox Series X/S nell'ultimo trimestre 'leader del mercato next-gen' in USA, UK, Canada e Europa occidentale

Xbox ha condiviso una serie di dettagli interessanti sul futuro della società. Oltre ad il lancio dell'app per Smart TV Samsung che consentirà agli abbonati ad Xbox Game Pass di giocare ai diversi titoli senza aver bisogno di una console, Phil Spencer e altre personalità di Xbox hanno parlato del futuro della società e di ciò che ha raccolto in questo periodo, da quando Xbox Series X/S sono state lanciate sul mercato.

Ebbene, secondo i dati forniti da Xbox, le console next-gen sono state delle vere e proprie "leader del mercato" in diversi Paesi tra cui USA, UK, Canada ed Europa Occidentale. Insomma, per Microsoft la vendita di Xbox Series X/S è stata un vero successo, nonostante ci siano ancora problemi per quanto riguarda i rifornimenti.

Xbox, come PlayStation, sta ancora soffrendo della mancanza di unità a causa della ridotta produzione di semiconduttori dovuta alla pandemia attualmente in corso e ai vari lockdown che si sono susseguiti in questi ultimi due anni.

Nonostante ciò, Xbox può essere fiera del risultato ottenuto da quando Xbox Series X/S sono state lanciate.