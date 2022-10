Xbox Series X|S, una nuova home screen che punta molto sul Game Pass

Oggi possiamo dare una nuova occhiata alla interfaccia grafica che sarà rilasciata il prossimo anno per Xbox Series X|S, grazie al video di Tom Warren di The Verge. L’interfaccia mostra quello che si può aspettare di vedere all’avvio della console. La sezione più in alto della home non è cambiata di molto, anche se ora i sei giochi e le applicazioni più recenti hanno l’icona della stessa dimensione, mentre nell’avversione attuale viene evidenziata quella usata più di recente.

Nella sezione successiva, si trovano le scorciatoie per i giochi e le app, lo Store e gli Achievements, oltre ad un paio di banner pubblicitari. Secondo Warren il cambiamento più importante avviene nella sezione più bassa della home, con un’intera porzione dedicata ai giochi aggiunti di recente sul Game Pass, che secondo lo stesso Warren “è uno spazio pubblicitario per Xbox Game Pass per mostrare il catalogo”.

Sotto questa sezione si trovano le app ed i giochi preferiti , purtroppo non sembra possibile spostare questa sezione più in alto o più in basso.

Infine si trovano giochi gratuiti o giochi più popolari sul Game Pass. Secondo Warren “questa schermata iniziale sembra davvero una gigantesca pubblicità di Xbox Game Pass, e non mi piace per niente”.

Ovviamente questa è solo una anteprima e molte cose potrebbero cambiare da qui all’anno prossimo, tuttavia sembra davvero che Microsoft voglia spingere ancor di più il suo servizio in abbonamento.

Voi che ne pensate di questa nuova interfaccia? Vi piace? Fatecelo sapere nei commenti.

Fonte: Gamespot