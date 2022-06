Xbox Series X/S più vendute di PS5 in UK ma il 2022 è di Switch

Come vi abbiamo riportato in una recente notizia, PS5 in UK è la console più venduta nel mese di maggio, ma a farla ancora da padrone è Nintendo Switch che quest'anno è la piattaforma più acquistata.

Per quanto riguarda le console più vendute del 2022 troviamo Nintendo Switch al primo posto, mentre Xbox Series X/S si trova al secondo; PlayStation 5 chiude il podio attestandosi al terzo posto. Tuttavia, sembra che non ci sia molto divario tra le varie console, secondo Christopher Dring di GamesIndustry.

Dring afferma sul suo account Twitter: "Switch è ancora la console numero 1 dell'anno, seguita da Xbox Series S e X e poi PS5. Ma tutte le console sono molto vicine".

Switch is still the No.1 platform of the year, followed by Xbox Series S and X, and then PS5. But it's all very bunched together