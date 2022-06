Xbox Series X/S supera ancora una volta PS5 nelle vendite in Giappone

La carenza di semiconduttori ha reso difficile sia per Microsoft che per Sony l'avvio della nuova generazione di console, ma sembra proprio che sia la seconda azienda a soffrire di più in questo momento.

Xbox Series X|S supera ancora una volta PlayStation 5 nelle vendite in Giappone, il che porta ad ipotizzare due cose. O Microsoft ha saputo adattarsi meglio a queste difficoltà di approvvigionamento di risorse e di conseguenza sta distribuendo in Giappone più unità oppure Sony sembra aver perso interesse nel suo territorio di origine.

Secondo i dati offerti da Gematsu, Xbox Series S e Xbox Series X si sono piazzate, rispettivamente, nelle posizioni 4 e 5 dell'hardware di intrattenimento più venduto della scorsa settimana in Giappone, solo dietro Switch OLED, Switch standard e Switch Lite, che continua a dominare le vendite nella terra del Sol Levante. PlayStation 5 nelle sue versioni con e senza lettore di dischi occupa le posizioni 6 e 7, subito dietro alla nuova Xbox. Xbox Series S ha venduto 3.423 unità per un totale di 130.076, mentre Xbox Series X ne ha vendute 3.272, per un totale di 108.983.

Xbox Series X|S outsold PlayStation 5 in Japan for the second time in the last 6 weeks. Famitsu has just published the hardware sales chart for the past week.



Ofcourse, hardware sales are still heavily influenced by influx of new stock, and Switch still dominates Japan. pic.twitter.com/9N4vVfKSG6 — MauroNL (@MauroNL3) June 23, 2022

Dal canto suo, PlayStation 5 con unità disco ha venduto 2.371 unità negli ultimi sette giorni in Giappone rispetto alle 664 della sua versione senza lettore. Naturalmente, tra le due console si sommano circa due milioni di unità vendute in Giappone dal loro lancio a fine 2020. Non c'è dubbio che PlayStation sia ancora più forte di Xbox in Giappone, ma è anche vero che Microsoft sta sfruttando fattori come la mancanza di stock e un crescente interesse del pubblico giapponese nei suoi prodotti e servizi.

