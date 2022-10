Xbox Series X|S sono vendute in perdita di 100 – 200 dollari

Durante una intervista al Wall Street Journal Phil Spencer, capo della Divisione Xbox di Microsoft, si è lasciato andare a molte dichiarazioni, come quella sulla correttezza delle verifiche sull’acqusizione di Activision-Blizzard e tutte le querelle annesse fra l’azienda di Redmond e Sony.

Ma non solo; Spencer infatti ha anche parlato della differenza fra il modello di business del mercato videoludico su console e quello su smartphone, nel quale sicuramente Microsoft vuole entrare. Durante le dichiarazioni in merito, il capo di Xbox ha anche dichiarato che la console di attuale generazione vende in perdita fra i 100 ed i 200 dollari.

"Le console si sono evolute in un modello di business molto differente da quello dei telefoni, dove le console vengono vendute in perdita nel mercato", ha detto Spencer. "Quindi quando qualcuno acquista una Xbox presso un rivenditore, noi stiamo sovvenzionando quell'acquisto tra i 100 e i 200 dollari, con l'aspettativa che recupereremo quell'investimento nel tempo tramite la vendita di accessori e giochi".

Non è una novità che le console vengano vendute nei primi anni in perdita, tuttavia fin’ora si erano trattate perlopiù di ipotesi, che ora vengono corroborate dalle dichiarazioni di Spencer, che alla fine ha aggiunto una nota importante:

"Abbiamo mantenuto stabile il prezzo della nostra console, abbiamo mantenuto il prezzo dei giochi per le nostre piattaforme e del nostro abbonamento. Non credo che saremo in grado di farlo per sempre"

Fonte: Tech4gamers