Xbox Series X/S hanno venduto oltre 250.000 unità in Giappone superando Xbox One

Attraverso il suo account Twitter ufficiale, Benji-Sales, noto analista di mercato, ha rivelato che Xbox Series X/S hanno venduto più di 260 mila unità in Giappone. Sempre nel post, l'analista ha anche commentato che Xbox One ha venduto solo 118.000 unità nell'arco del suo ciclo di vita, mostrando così l'impressionante performance di vendita delle nuove console next-gen.

Non solo, ma Aaron Greenberg ha colto l'occasionse, sempre attraverso Twitter, di ringraziare i giocatori giapponesi per il supporto. "Grazie a tutti in Giappone per aver scelto Xbox. Apprezziamo e contiamo sul vostro continuo supporto" ha scritto.

Il successo del brand sta dando luogo anche a una maggiore presenza in Giappone e ciò si può vedere anche con la presenza di Xbox al Tokyo Game Show 2022, dove la società avrà uno spazio tutto suo per mostrare i prossimi giochi in uscita.

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Non solo Tokyo Game Show però, perché Xbox ha recentemente confermato la sua presenza anche durante la Gamescom che si svolgerà ad agosto a Colonia.