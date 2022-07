Xbox Series X venduta scontata di 60$ su Amazon USA

Come riportato da GamesRadar, venerdì mattina Amazon USA ha inviato ad alcuni utenti una mail con uno sconto esclusivo su Xbox Series X. Per potervi accedere bisognava cliccare un pulsante che portava gli utenti a richiedere un codice per acquistare la console ad un prezzo scontato di 60 dollari.

Se siete alla ricerca della top di gamma di Microsoft sapete bene come la situazione del mercato sia alquanto disperata, con poche console in stock ed il prezzo MSRP ampiamente raddoppiati.

Tuttavia questo sconto fa rizzare le antenne. Potrebbe essere uno sconto post Prime Day o un inizio di scontistica di alto livello sulla Xbox Series X sulle grandi catene di distribuzione, come appunto Amazon.

Sicuramente si tratta di un’ottima notizia per noi giocatori, che forse riusciremo a liberarci della schiavitù di un mercato che ha raggiunto prezzi davvero folli.

Fonte:Gamesradar