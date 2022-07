Xbox Series X/S permettono di giocare ad Half-Life, Quake e altri videogiochi grazie a...Windows 98!

Come ormai saprete, Xbox Series X è console next-gen più potente di Microsoft in grado di eseguire giochi a risoluzioni 4K e 60 fps, mentre la sorella minore, Series S, è una versione economica, priva di unità disco, con prestazioni leggermente inferiori. Ebbene, si scopre che ora è possibile utilizzare queste macchine all'avanguardia per eseguire Windows 98 e giochi usciti più di 20 anni fa.

Digital Foundry ha pubblicato un video sul suo canale YouTube (condiviso su ResetEra) che mostra come sia possibile installare un sistema operativo Windows 98 virtuale, oltre al supporto emulato per la grafica 3dfx Voodoo. Alex Battaglia di Digital Foundry ha spiegato che DOSBox Pure ha recentemente ottenuto il supporto per Windows 98, che consente alle console Xbox Series di eseguire giochi della vecchia scuola come Quake, Half-Life, Unreal e Turok.

È anche possibile utilizzare il sistema operativo Windows virtuale per installare altri programmi Windows, come Word.

Se volete sapere come installare Windows 98, potete guardare il video qui sopra, che vi spiegherà tutto. Tuttavia, Alex Battaglia fa notare che, a causa della natura dell'emulatore, la GPU di Xbox non viene utilizzata per elaborare la grafica, ma è la CPU a fare tutto il lavoro, per cui potrebbe essere sottoposta a un notevole sforzo.

Fonte: Thegamer.