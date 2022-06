Xbox Series X/S sono le console che hanno generato più vendite in termini di dollari spesi a maggio negli USA

Il nuovo report di Mat Piscatella di NPD Group include i dati che riflettono la spesa totale per i contenuti dei videogiochi, compresi i giochi completi, i DLC e la spesa dei consumatori in abbonamento per le piattaforme console, cloud, mobile, portatile, PC e VR.

La spesa dei consumatori di maggio 2022 per hardware, contenuti e accessori per videogiochi è scesa del 19% rispetto a un anno fa, attestandosi a 3,7 miliardi di dollari. Si tratta della spesa mensile più bassa che il settore abbia mai registrato dal febbraio 2020 (3,5 miliardi di dollari).

La spesa annuale ha raggiunto i 21,9 miliardi di dollari, con un calo del 10% rispetto allo stesso periodo del 2021. I contenuti in abbonamento sono l'unica categoria che mostra una crescita della spesa anno su anno.

Xbox Series X/S hanno prodotto il maggior numero di vendite in termini di dollari nel mese di maggio 2022. Tuttavia, le vendite hardware sono diminuite dell'11% rispetto a un anno fa, attestandosi a 216 milioni di dollari. Nel frattempo, Nintendo Switch è ancora una volta l'hardware più venduto a maggio 2022.

Per quanto riguarda il software, Elden Ring è tornato in cima alla classifica dei titoli più venduti, dopo essersi piazzato al secondo posto ad aprile dietro a LEGO Star Wars: The Skywalker Saga. Elden Ring è stato il gioco più venduto di maggio sia su Xbox che su Steam, mentre si è piazzato al secondo posto su PlayStation. Elden Ring rimane il gioco più venduto dell'anno.

Nel report di NPD Group ci sono anche i dati relativi al mercato mobile. Il mese scorso si è registrato un calo dei ricavi su base annua, ancora una volta guidato da una riduzione significativa (23%) della spesa dei consumatori per i giochi mobile attraverso Google Play. Nel frattempo, la spesa per i giochi sull'App Store di Apple è diminuita solo del 2,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

I dati relativi alle vendite di accessori hanno portato una piccola vittoria per PlayStation, in quanto il Dualshock 4 Wireless Controller Black è stato l'accessorio più venduto di maggio. Il controller wireless Xbox Elite Series 2 è rimasto l'accessorio più venduto dell'anno 2022. Complessivamente, però, nel mese di maggio 2022 la spesa per gli accessori per videogiochi è scesa del 7% rispetto a un anno fa, attestandosi a 131 milioni di dollari.

Fonte: Wccftech.