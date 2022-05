Xbox Series X/S è il presente ma nel 2022 Xbox 360 sta ancora ricevendo aggiornamenti

Qualcosa che deve essere riconosciuto nella divisione giochi di Microsoft è che cerca con diversi mezzi di dare continuità commerciale alle sue piattaforme e la prova di ciò è che nonostante Xbox Series X/S siano uscite portando il gioco ad un nuovo livello, la leggendaria Xbox 360 dimostra che è ancora viva, perché ha ricevuto recentemente un nuovo aggiornamento.

A differenza di altre occasioni tuttavia, non si tratta di un aggiornamento tradizionale pensando alla stabilità del sistema. In questo caso si tratta di un aggiornamento rilasciato in risposta ai reclami di alcuni giocatori Xbox 360, i quali hanno riferito che il sistema di pin che consente di bloccare i giochi e le applicazioni preferite non funzionava.

L'arrivo dell'aggiornamento per Xbox 360 è stato annunciato da Eden Marie, director of engineering per Xbox, che ha mostrato che i responsabili del supporto continuano a prestare attenzione alla propria community: "grazie alle 2 persone che hanno segnalato che i pin non funzionavano più sulle console Xbox 360. È in corso l'implementazione di una correzione per il servizio, se dopo 24 ore si riscontrano ancora problemi, fatemelo sapere".

Thanks to the two of you who reported that pins were no longer working on Xbox 360 consoles (!). A service fix is being deployed, if you still see problems after 24 hours, please let me know.