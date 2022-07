Xbox Series Y: Jez Corden ipotizza una data di uscita

Il giornalista di WindowsCentral Jez Corden ha parlato della così detta Xbox Series Y, ovvero una console portatile a cui Microsoft starebbe lavorando, lanciando ipotesi sul prezzo, la data di rilascio e le proprietà hardware del device.

Lo ha fatto durante l’ultimo podcast Rand al Thor 19, sostenendo di non avere comunque prove a sostegno della sua tesi, salvo poi sottolineare che ha ascoltato delle fonti in Microsoft che gli hanno raccontato come dalle parti di Redmond si stia lavorando alacremente sul progetto.

Comunque i tempi di rilascio non saranno brevi. Il giornalista infatti afferma che secondo le sue fonti ci vorranno due o tre anni prima che la console venga alla luce. Questa consoledovrebbe funzionare solo in cloud, senza avere quindi hardware specifico per poter far girare giochi in locale.

Il prezzo di lancio sarebbe in questo caso interessante. Avendo un display di circa 7 pollici (come quello di Nintendo Switch) la console non costerebbe molto, pur essendo dotata di docking station e joypad removibili. Il prezzo ipotizzato è di circa 200 dollari.

Tutte ipotesi interessanti ma senza prove concrete, per ora. Tuttavia una console solo cloud funzionerebbe come portatile sicuramente nei paesi dove il 5G ed i suoi relativi piani sono a portata di tutti e presenti in ogni zona della nazione. Ma in Italia dove ci sono ancora “zone bianche”, sarà difficle possa avere un grande successo salvo enormi investimenti sulla diminuzione del digital divide, che ora ci paiono molto lontani.

Staremo a vedere.