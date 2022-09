Xbox: la strategia per le esclusive e i titoli Bethesda e Activision Blizzard, parla Phil Spencer

In seguito all'acquisizione di Bethesda e all'accordo, ancora da definire, con Activision Blizzard, il boss di Xbox Phil Spencer è tornato a parlare dell'argomento esclusive.

In un'intervista con CNBC, nella quale Spencer ha ribadito che non è previsto alcun aumento di prezzo per Xbox Series X/S, il dirigente ha toccato anche la questione delle esclusive.

"Le esclusive sono sempre state la parte fondamentale di questo settore. Ma da un po' abbiamo adottato un nuovo modello di sviluppo che punta alla pubblicazione dei nostri giochi sia su console Xbox che su PC".

"Vogliamo offrire a tutti la possibilità di accedere ai nostri giochi semplicemente attraverso un browser web, connettendosi al portale Xbox per il cloud gaming. Per le esclusive, continueremo con la strategia attuale e continueremo a renderle disponibili sulle nostre piattaforme per attrarre i giocatori".

"Ma vogliamo anche rendere disponibili i nostri giochi a un numero sempre più grande di giocatori. Per questo motivo abbiamo intrapreso un percorso di evoluzione aziendale che punta all'innovazione delle tecnologie e dei modelli di business".

