Xbox ha venduto più di tutti a marzo 2022 e nel primo trimestre dell'anno negli USA

Mentre Nintendo Switch (incluso il nuovo modello OLED) e Xbox Series S sono generalmente disponibili negli Stati Uniti, è un po' più difficile mettere le mani su qualcosa di più potente come Xbox Series X o PS5 e gli ultimi dati NPD riflettono questa situazione.

Tra Xbox Series S rimasta costantemente in stock e la sempre più disponibile Xbox Series X, le console di Microsoft hanno guidato le vendite in termini di dollari guadagnati a marzo 2022 e nell'intero primo trimestre negli Stati Uniti.

La console di Nintendo ha ancora venduto la maggior parte delle unità per entrambi i periodi di tempo, ma in termini di dolllari guadagnati è Xbox a guardare tutti dall'alto.

