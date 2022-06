'XCOM non è assolutamente morto', parola del director di Marvel’s Midnight Suns

Marvel's Midnight Suns ha ricevuto un nuovo trailer e un ampio filmato di gameplay che hanno mostrato il combattimento e altre meccaniche del nuovo titolo.

Per coloro che lamentano l'assenza di futuri titoli XCOM, potete state tranquilli: la serie non è morta, come ha detto il director Jake Solomon.

Solomon, che ha diretto XCOM 1 e 2, ha rivelato a VGC: "finché vivrò, finché Firaxis vivrà, XCOM è... non dirò nemmeno che sta dormendo. Dirò che XCOM non è assolutamente morto".

L'ultimo titolo della serie è stato XCOM: Chimera Squad, uno spin-off tattico a turni. È sufficiente dire che non ha raggiunto gli stessi livelli di successo critico e commerciale dell'originale.

Per quanto riguarda XCOM 2, viene ancora giocato - SteamDB rileva un picco di 4.346 giocatori contemporanei e vengono ancora pubblicate mod. È attualmente disponibile per PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS e Android.

Marvel's Midnight Suns uscirà il 7 ottobre per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC. La versione per Nintendo Switch è prevista successivamente.

Fonte: Gamingbolt.