Xenoblade Chronicles 3, la tecnologia 'ad un livello superiore' nell'analisi di Digital Foundry

Xenoblade Chronicles 3 è il prossimo gioco di Nintendo in uscita per Switch e la tecnologia alla base dell'ultimo titolo di Monolith Soft è stata recensita da Digital Foundry, che lo descrive come il gioco che porta la tecnologia delle console a un nuovo livello.

Xenoblade Chronicles 2 è un gioco spettacolare, ma la componente tecnologica lasciava un po' a desiderare: ebbene questo nuovo titolo mostra grandi miglioramenti. Secondo Digital Foundry, Xenoblade Chronicles 3 offre una migliore qualità dell'immagine grazie a una risoluzione che consente di nascondere bene quando il gioco scende al di sotto di 1080p in modalità docking e 720p in modalità portatile.

Le scene in rapido movimento tradiscono l'effetto ed evidenziano la risoluzione più bassa, ma nel complesso si tratta di un grande miglioramento della nitidezza, anche se in alcuni casi può scendere agli stessi valori, minimi di 540p in modalità docking e 360p portatile. Inoltre, la tecnica utilizzata per l'anti-aliasing presenta ancora dei difetti, ma è anche di gran lunga superiore alla precedente.

Digital Foundry parla anche di miglioramenti nei movimenti dei personaggi, in particolare le animazioni nei filmati che restano impressionanti, mentre gli scenari rivelano una qualità superiore in generale, anche se è facilmente comprensibile che questo sia ancora il motore creato per Xenoblade Chronicles X su Wii U.

In termini di prestazioni, l'analisi di Xenoblade Chronicles 3 rivela che il gioco gira con 30fps come target, con un ritmo corretto nell'erogazione di frame in grado di trasmettere una buona sensazione di fluidità nei momenti più impegnativi. Tuttavia, le prestazioni variano a seconda della complessità degli scenari e del numero di nemici in battaglia.

Xenoblade Chronicles 3 sarà disponibile dal 29 luglio in esclusiva su Nintendo Switch.

Fonte: Eurogamer