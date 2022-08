Xenoblade Chronicles 3 è attualmente il gioco più venduto sull'eShop di Switch

La serie Xenoblade Chronicles ha visto la sua popolarità crescere in modo significativo nel corso dell'era Switch e, a quanto pare, la serie continua a essere sempre più amata.

L'attesissimo Xenoblade Chronicles 3 è stato lanciato la scorsa settimana su Switch, ricevendo immediatamente un'ampia risposta positiva da parte di critica e pubblico. Come era prevedibile, questo si è riflettuto anche sulle vendite del gioco.

Anche se non disponiamo ancora di dati concreti che ci dicano quanto il gioco sia riuscito a vendere, sappiamo che sta ottenendo buoni risultati a livello digitale. Nell'eShop di Nintendo Switch negli Stati Uniti, Xenoblade Chronicles 3 è attualmente indicato come il gioco più venduto. Si trova davanti a titoli come Nintendo Switch Sports, Mario Kart 8 Deluxe, Minecraft, Stardew Valley e altri ancora.

Anche un paio di altre nuove uscite si stanno comportando bene, con Digimon Survive al quarto posto e LIVE A LIVE all'ottavo.

Xenoblade Chronicles 3 è disponibile su Nintendo Switch e sulle pagine di Eurogamer.it potete dare un'occhiata alla nostra recensione.

Fonte: Gamingbolt.