Xenoblade Chronicles 3 registra il più grande lancio della serie in Giappone con oltre 112.000 copie vendute

Xenoblade Chronicles 3 è stato lanciato la scorsa settimana con grande clamore ed è partito alla grande sia sul fronte della critica che su quello commerciale. Secondo la classifica settimanale delle vendite fisiche giapponesi pubblicata da Famitsu, l'RPG d'azione open world è stato il gioco più venduto la scorsa settimana dopo tre giorni di presenza sul mercato, con oltre 112.000 unità vendute.

Ciò significa che Xenoblade Chronicles ha registrato il miglior lancio di sempre in Giappone, superando le vendite di Xenoblade Chronicles 2 (che all'uscita ha venduto oltre 97.000 unità nella regione), Xenoblade Chronicles: Definitive Edition (oltre 90.000 unità) e Xenoblade Chronicles X per Wii U (oltre 88.000 unità). Xenoblade Chronicles 3 ha avuto un lancio simile nel Regno Unito, dove ha debuttato in cima alle classifiche settimanali e ha visto il miglior lancio della serie nella regione. Il gioco ha anche raggiunto la vetta della classifica dell'eShop di Switch al suo debutto.

Nel frattempo, un altro nuovo lancio nella top 10 di questa settimana è Digimon Survive. La versione per Nintendo Switch del gioco si trova al secondo posto con oltre 28.000 unità vendute. Nel frattempo, LIVE A LIVE, che ha debuttato in cima alla classifica la scorsa settimana, è sceso alla posizione n. 5, vendendo oltre 14.000 unità nella sua seconda settimana.

Sul fronte hardware, tutte le console hanno registrato un aumento delle vendite. Nintendo Switch è ancora una volta la piattaforma più venduta con oltre 73.000 unità, mentre PS5 segue a ruota, con oltre 39.000 unità vendute nel corso della settimana. Xbox Series X/S, invece, ha venduto quasi 9.000 unità.

