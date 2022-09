Yakuza 8 o nuova IP? RGG Studio mostrerà un piccolo teaser la prossima settimana

Ryu Ga Gotoku Studio TV ospiterà un breve episodio l'8 settembre intitolato "Sneak Peek Trailer Brought to You by the Director!" Anche se non sappiamo con certezza a cosa serva l'anteprima, è probabile che sia per Yakuza 8.

Il director e produttore esecutivo Masayoshi Yokoyama apparirà con il product manager Masaya Santou per rivelare questa anticipazione, condivisa direttamente su YouTube alle 20:00 JST, cioè le 13:00 orario italiano. Questo evento si svolgerà solo una settimana prima del Tokyo Game Show 2022, quindi il team potrebbe creare clamore per il nuovo Yakuza o per una nuova IP.

Il primo sguardo a luglio di Yakuza 8 non era costituito da screenshot diretti, ma da fotografie di sviluppo sui monitor, il che ci ha consentito di dare uno sguardo a molti dei personaggi di ritorno, incluso il protagonista Ichiban Kasuga con la sua nuova acconciatura. Dobbiamo ancora scoprire quando verrà lanciato Yakuza 8 o se avrà un titolo stravagante come Like a Dragon, ma potremmo scoprirlo questo mese.

Rimanete sintonizzati quindi con noi per tutte le novità che verranno condivise dal team di Yakuza.

Fonte: VGC