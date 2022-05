Yakuza 8, le ultime novità dal capo di Ryu Ga Gotoku

Durante un livestream, il nuovo capo dello studio Ryu Ga Gotoku ha fornito un piccolo aggiornamento sullo sviluppo del prossimo gioco della serie Yakuza: Yokoyama-san ha detto che lo sviluppo sta procedendo con costanza e che il team di scrittura sta attualmente lavorando al climax della storia, mentre alcuni degli attori hanno già iniziato a registrare.

Purtroppo non può ancora dire quando sarà rilasciato, ma in compenso ha menzionato che maggiori informazioni arriveranno probabilmente nel corso di quest'anno, confermando inoltre, come aveva detto qualche tempo fa, che lo studio sta lavorando a più di un progetto, sebbene non tutti sono stati effettivamente annunciati.

In una precedente intervista, aveva menzionato che il titolo "Yakuza 8" è provvisorio, e non c’è ancora un titolo ufficiale. Sappiamo solo che il nostro protagonista sarà ancora Ichiban Kasuga, che ha debuttato in Yakuza: Like a Dragon.

Dopo la partenza di Toshihiro Nagoshi per creare il suo Nagoshi Studio sotto l'ombrello di NetEase, Ryu Ga Gotoku ha subito una ristrutturazione interna, per cui è comprensibile che alcune cose stiano andando a rilento. Cionondimeno, è un bene sapere che i lavori procedono speditamente.

Fonte: Twinfinite