Yazuka: Like a Dragon Ishin. sbarca in occidente lo spin-off di Yakuza

Durante lo State of Play di oggi è stato mostrato un trailer di Yakuza Like a Dragon Ishin, uno spin-off della famosa saga mai giunto in occidente fino ad oggi.

Il gioco è un remake del titolo uscito in passato su PlayStation 3 e PlayStation 4, ed è ambientato nel caotico Bakumatsu, ultima età del periodo Edo della storia nipponica.

Sakamoto Ryōma è angosciato da pensieri contrastanti e dall'incertezza su se stesso e sul proprio ruolo nella società. E' coinvolto nel mezzo di un colpo di stato ed è deciso a trovare l'assassino che del suo mentore, Ryoma si rintana con un'identità nascosta nelle strade di Kyoto e si unisce al truce Shinsengumi. Yakuza: Like a Dragon Ishin è stato annunciato per un non precisato periodo del 2023. Restate sintonizzate per ulteriori informazioni.