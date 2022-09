Yakuza userà qualsiasi meccanica per migliorare la storia, anche se significherà 'fare un party game'

In una nuova intervista con IGN, Ryu Ga Gotoku Studio e il produttore esecutivo della serie Masayoshi Yokoyama sembrano lasciare aperta la porta a un ritorno alle radici action del franchise, ma solo se l'azione si adatterà alla storia.

Prima dell'annuncio ufficiale di Like a Dragon 8, Yokoyama è stato abbastanza cauto nel rivelare dettagli, nonostante il creatore della serie Toshihiro Nagoshi e il produttore Kazuki Hosokawa avessero precedentemente affermato che Like a Dragon sarebbe rimasto un RPG a turni anche in futuro. In seguito è stato confermato che Like a Dragon sarà effettivamente un RPG.

Per quanto riguarda la serie nel suo complesso, Yokoyama afferma che Like a Dragon utilizzerà qualsiasi meccanica di gioco per migliorare la storia, anche se ciò significherà trasformare la serie in un "party game".

"Per noi, quando realizziamo un gioco, il tipo di sistema in sé non ci limita. In pratica progettiamo i nostri giochi e utilizziamo il sistema che meglio evidenzia la storia che vogliamo raccontare", ha spiegato Yokoyama. "In Ryu Ga Gotoku Studio, il nostro obiettivo è creare un gioco con una storia interessante, quindi sceglieremo il sistema che meglio la mette in risalto... Se pensiamo che un party game renda al meglio questa storia, faremo un party game. E uno degli aspetti più divertenti della creazione di un gioco è che non ci sono regole... quando fai un gioco, sei tu a fare le regole. Quindi, in questo caso, ci piace rimanere flessibili".

Uscito nel 2020, Yakuza: Like a Dragon è stato il primo gioco della serie a presentare meccaniche RPG a turni.

Tuttavia, alcuni hanno criticato il titolo per la lunghezza delle battaglie e per le meccaniche talvolta sbilanciate.

"Siamo consapevoli dei feedback positivi e negativi e sapevamo di avere molti punti da migliorare, sia dal punto di vista tecnico sia per quanto riguarda la sensazione di gioco. Quindi se, e questo è un grande "se", dovessimo davvero realizzare un'altra serie a turni, troveremmo sicuramente degli aspetti da migliorare. Ancora una volta, chiarisco il 'se'", ha detto Yokoyama.

Yokoyama e RGG Studio sono reduci da diversi annunci importanti, tra cui la rivelazione ufficiale di Like a Dragon 8 e una nuovissima storia secondaria con Kazuma Kiryu. RGG Studio ha anche recentemente rivelato Like a Dragon: Ishin, un nuovo gioco di samurai basato sull'azione per PlayStation 5.

Fonte: IGN.