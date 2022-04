Yuji Naka su Square Enix: 'non penso che a loro importi dei giochi o dei fan'

Fin dal suo annuncio, Balan Wonderworld era stato presentato come un gioco promettente: tuttavia il risultato finale non ha saputo portare a termine le grosse aspettative sia di Square Enix che dei fan. Questo incidente ha influito sulla reputazione del director Yuji Naka, che tutti conoscono come il padre di Sonic.

E' proprio Naka che attraverso il suo account Twitter ha annunciato di aver fatto causa a Square Enix per averlo rimosso da director di Balan Wonderworld. In un lungo thread, Yuji Naka ammette di essere pienamente consapevole che il gioco non era finito e che Square Snix non voleva ascoltare i suoi avvertimenti. La compagnia ha rimosso il director dal progetto 6 mesi prima della premiere di Balan Wonderworld.

Naka in sostanza si sente dispiaciuto per Balan Wonderworld e si scusa con tutti i fan che hanno acquistato il gioco: "Per me, è un vero peccato che Balan Wonderworld sia stato pubblicato nonostante il suo stato in work in progress. Volevo lanciarlo come gioco d'azione, considerando diverse cose. Penso che Square Enix e Arzest siano aziende che non si preoccupano dei giochi o dei fan".

私的には未完成作品「バランワンダーワールド」を世の中に出してしまった事が、本当に残念でなりません。色々な事を考えてアクションゲームとして世の中にきちんとした形で出したかったです。スクウェア・エニックスとアーゼストはゲームとゲームファンを大事にしない会社だと思います。 — Yuji Naka / 中 裕司 (@nakayuji) April 28, 2022

Yuji Naka ha lasciato Square Enix dopo l'uscita di Balan Wonderworld e ai tempi non si sapeva la motivazione. Ora, purtroppo, ne conosciamo i motivi.

Fonte: PCGamer