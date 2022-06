Zachtronics sta per chiudere i battenti ma prima pubblicherà un ultimo gioco, Last Call BBS

Poco tempo fa c'erano buone e cattive notizie per i fan dei giochi Zachtronics, perché nello stesso momento in cui lo studio indipendente attorno a Zach Barth ha annunciato un'imminente gioco dopo una lunga pausa, è stato anche detto che sarebbe stato l'ultimo progetto dello studio. Con Last Call BBS si conclude un capitolo di uno studio che non ha eguali nel campo dei puzzle game.

Last Call BBS è una raccolta di giochi puzzle più piccoli con un'estetica abbastanza simile a un precedente gioco Zachtronics: Exapunks. Last Call BBS sarà presentato con 8 giochi: 20th Century Food Court, STEED FORCE Hobby Studio, X'BPGH: The Forbidden Path, Sawayama Solitaire, Dungeons & Diagrams, ChipWizard Professional, HACK*MATCH e Kabufuda Solitaire.

Ma perché lo studio sta per chiudere i battenti? "Potrebbe sembrare strano, ma mentre siamo diventati davvero bravi a creare 'giochi Zachtronics' negli ultimi dodici anni, è è stato difficile per noi fare qualcos'altro. Occupiamo una nicchia speciale e sono grato di essere stati in grado di sopravvivere grazie ad essa, ma nessuno di noi voleva rimanere lì per sempre” afferma Zach Barth.

Che ne sarà delle persone dello studio ancora non lo sappiamo, ma Zachtronics continuerà a supportare i suoi giochi esistenti ove necessario. Ovviamente non ci saranno nuovi contenuti, ma Zach Barth stesso dice: "Mantenere i giochi in esecuzione è un processo attivo e qualcosa che voglio fare il più a lungo possibile".

