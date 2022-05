Zelda Ocarina of Time entra finalmente nella Video Game Hall of Fame insieme ad altre pietre miliari

Nella Video Game Hall of Fame sono stati aggiunti tre classici, ora per sempre immortalati come tra i videogiochi più importanti: Ms. Pac-Man, Sid Meier’s Civilization e The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Ad unirsi a pietre miliari come Doom, Tomb Raider, Pong e Grand Theft Auto 3 ora sono altri giochi leggendari. Il primo Zelda in 3D, Ocarina of Time, ora incontra anche il primo The Legend of Zelda, essendo quest’ultimo uno dei primi giochi inclusi tra i 36 presenti nella Hall of Fame, la cui raccolta è iniziata nel 2015.

Ms. Pac-Man ha meritato il suo posto all’interno della lista per il contributo al miglioramento del gameplay di Pac-Man, e Civilization è stato esemplare per praticamente tutto il retaggio dei giochi di strategia e per aver ispirato giochi da tavolo come Risiko!.

Potete vedere la lista completa e altre curiosità nel sito ufficiale.

Fonte: Eurogamer.net