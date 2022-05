Zelda: Twilight Princess HD per Switch? Gli sviluppatori lo vogliono ma 'non è una priorità per Nintendo'

Da tempo i fan chiedono i porting per Switch di The Legend of Zelda: The Wind Waker HD e The Legend of Zelda: Twilight Princess HD. Rumor hanno affermato più e più volte che entrambi i remaster HD alla fine arriveranno sull'ibrida e, con il sequel di Breath of the Wild rinviato al prossimo anno, le domande sui porting hanno ricominciato a sollevarsi.

Sembra, tuttavia, che Tantalus, lo studio che ha sviluppato Twilight Princess HD per Wii U e, più recentemente, ha portato Skyward Sword HD su Switch, abbia smentito queste voci o almeno il loro coinvolgimento in qualsiasi porting per Switch. Parlando di recente durante un recente episodio del podcast Fragments of Silicon (via Nintendo Everything), il CEO di Tantalus Tom Crago ha affermato che mentre allo studio piacerebbe portare il remaster su Switch, non sembra essere una priorità per Nintendo.

Quando gli è stato chiesto se Nintendo avesse contattato Tantalus per portare Twilight Princess HD su Switch, Crago ha detto: "no, e guarda, ci piacerebbe ovviamente farlo, ma non è una priorità per Nintendo".

"Coglieremo ogni opportunità possibile per lavorare su uno dei loro titoli. C'è un dialogo costante tra le nostre due società. Spesso passa tempo tra i titoli e potrebbero esserci altre idee. Nel caso di Skyward Sword, è passato del tempo e poi è arrivata l'e-mail: "Sareste interessati a prendere in considerazione l'idea di portare Skyward Sword su Switch?"La risposta è stata ovviamente: "Sì, lo vorremmo fare".

Coloro che sperano di vedere i remaster arrivare su Switch possono, ovviamente, sostenere che Nintendo potrebbe benissimo aver intrapreso il lavoro di porting da sola, o aver contattato uno studio diverso. Ad ogni modo, se i porting per Switch arriveranno, probabilmente Tantalus non sarà coinvolto, sulla base dei commenti di Crago.

Poco meno di un anno fa, i report affermavano che i remaster di Wind Waker e Twilight Princess erano ancora programmati per il lancio su Switch, ma da allora non ci sono stati annunci ufficiali da parte di Nintendo.

Fonte: Gamingbolt.