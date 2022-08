Zenless Zone Zero dà il via alla beta e un nuovo trailer celebra l'evento

Il beta test dedicato a Zenless Zone Zero è iniziato da qualche ora. Si tratta di una closed beta ad account limitato su PC e iOS, e che non ha ancora un orario di fine. MiHoYo ha affermato, tuttavia, che qualsiasi progresso dalla beta verrà cancellato al termine del test.

Se volete partecipare ma non siete ancora registrati, purtroppo ci sono brutte notizie per ora. Lo studio ha chiuso le iscrizioni il 27 luglio. Tuttavia, è possibile tentare la fortuna cliccando qui nel caso in cui facessero entrare più persone nel corso dei test.

Il team di sviluppo ha anche aggiunto un messaggio riguardo questa fase. “Questo test è il primo Tuning Test su piccola scala di Zenless Zone Zero. Zenless Zone Zero è ancora in fase di sviluppo e, in quanto tale, i contenuti trovati nella beta test non rappresentano la qualità finale. Grazie per il vostro sostegno e comprensione". Qui di seguito potete dare uno sguardo al trailer.

Distinguished Proxies,



Zenless Zone Zero's Tuning Test has already begun!



We're honored to welcome you all to New Eridu! https://t.co/phK3gt2m6u



Enough chit-chat now, enjoy the game!



—Welcome to New Eridu!—#zzzero #tuningtest pic.twitter.com/YISNEWWpbP — Zenless Zone Zero (@ZZZ_EN) August 5, 2022

Zenless Zone Zero è attuamente in sviluppo per PC, dispositivi mobile a altre piattaforme non ancora annunciate.