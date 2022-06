Zotac VR Go 4.0 è un 'PC-zaino' indossabile dotato di un Intel Core i7 e di una RTX A4500

Sicuramente vi sarete portati con voi uno zaino con dentro un computer portatile, ma cosa succederebbe se lo zaino stesso fosse il PC?

Questa è l'idea alla base del nuovo VR GO di Zotac, un PC indossabile che è stato nuovamente aggiornato.

L'ultima iterazione - il VR GO 4.0 - integra un processore mobile Intel Core di 11a generazione abbinato alla grafica di NVIDIA RTX, anche se è interessante notare che Zotac è passata a una GPU per workstation.

Per quanto riguarda la CPU, la versione 4.0 monta un processore Core i7-11800H basato su Tiger Lake. Sebbene non sia così sofisticato come la linea Alder Lake di Intel di ultima generazione, si tratta comunque di una CPU a 8 core/16 thread piuttosto robusta con un clock di base di 2,3 GHz, una frequenza turbo di 4,6 GHz e 24 MB di cache L3.

Per quanto riguarda la grafica, Zotac è passata da una scheda GeForce consumer a una RTX A4500 con 20 GB di memoria GDDR6 collegata a un bus di memoria a 320 bit (la scheda tecnica di Zotac riporta 16 GB di GDDR6 e un bus a 256 bit, ma si tratta di errori di battitura). Si tratta di una GPU per workstation. Il cambiamento è stato deciso per spingere i giochi VR e perché Zotac vorrebbe attirare anche sviluppatori e progettisti 3D con l'ultima iterazione di VR GO.

L'idea è quella di indossare un potente PC sulla schiena e di collegare un headset VR. In questo modo, Zotac consente un'esperienza VR di classe desktop in un pacchetto wireless.

Quest'ultima versione offre un sostanziale upgrade in termini di potenza e prestazioni rispetto al modello precedente, che accoppia un Core i7-9750H con una GeForce RTX 2070. La RTX A4500 è basata su Ampere e dispone di 7.168 core CUDA, ovvero più del triplo della GeForce RTX 2070 (2.304 core CUDA). In termini di una equivalente GeForce, la RTX 4500 si colloca tra la GeForce RTX 3070 Ti e la GeForce RTX 3080.

Le altre specifiche includono 16 GB di RAM DDR4, un'unità SSD M.2 da 512 GB (espandibile con un alloggiamento da 2,5 pollici), un lettore di schede di memoria 3-in-1, 1 HDMI 2.1, 2 DisplayPort 1.4, Wi-Fi 6 e Bluetooth 6.2, 1 USB 3.1 Type-C, 4 USB 3.1, 2 USB 3.0, GbE LAN e jack da 3,5 mm per cuffie e microfono.

Un paio di batterie da 6.000 mAh, sostituibili, garantiscono un'autonomia di gioco di 50 minuti (una durata della batteria relativamente breve). Il prezzo per il VR GO 4.0 probabilmente supererà i 2.000 dollari.

Fonte: Hothardware.