God of War Ragnarok e non solo protagonisti in un nuovo State of Play?

Dopo il rumor che suggerisce l’arrivo di l’arrivo di God of War Ragnarök a novembre prossimo, su twitter ne è comparso un altro che afferma che alla fine di Giugno ci potrebbe essere un nuovo State of Play dedicato al titolo esclusivo di Sony.

A riportarlo è Tom Henderson, un insider già autore di parecchi leak poi rivelatisi veritieri. Sul suo account twitter ha riportato infatti che “nell’ultima settimana del mese, Sony farà degli annunci molto importanti”, lasciando intendere che si potrebbe trattare di un nuovo State of Play.

