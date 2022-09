NFT, un esperto dipinge un quadro agghiacciante: 'I poveri lavoreranno come gli NPC nei giochi'

Un esperto di NFT prevede che in futuro i poveri lavoreranno per i ricchi nei giochi online come NPC estraendo criptovalute e svolgendo compiti degradanti.

Tutto è iniziato con un clone di Minecraft basato su NFT: Critterz. I primi giocatori hanno già iniziato ad assumerne altri come operai edili. Uno di questi giocatori, soprannominato Big Chief, ha raccolto circa $ 10.000 di materiali e poi ha assunto un "team di costruttori professionisti di Minecraft" composto principalmente da bambini filippini per aiutare "il capo" in cambio di una quota dei profitti.

"Ho molti ragazzi che giocano per me e giocano perché vogliono guadagnare soldi extra in un paese che li limita davvero", ha detto Big Chief. I suoi "dipendenti" devono dedicare 8 ore al giorno ai doveri nella gilda. In definitiva, l'aumento della popolarità di Critterz ha spinto il valore della criptovaluta in-game $ BLOCK da 85 centesimi di gennaio a soli 3 centesimi di maggio. Il gioco era deserto e Big Chief ha dovuto smettere di "assumere".

Il fallimento di Critterz non significa che situazioni simili non si ripeteranno in futuro. Secondo Mikhail Kossar, un consulente blockchain, ci possono essere solo più casi del genere, e i giocatori più poveri sarebbero un elemento di sfondo e intrattenimento per i più ricchi.

"Con manodopera a basso costo proveniente dai paesi in via di sviluppo, è possibile utilizzare le persone delle Filippine come veri NPC nel gioco", ha affermato Kossar. “Forse farebbero lavori saltuari o semplicemente passerebbero avanti e indietro, pescando, raccontando storie, vendendo nei negozi...Tutto è davvero possibile".

Fonte: PCGamer