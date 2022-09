NieR Automata, ve la ricordate la 'chiesa segreta'? Ora è disponibile a tutti grazie ad una mod

Un paio di mesi fa avevamo riportato una notizia in cui la community videoludica ha teorizzato e cercato di risolvere grandi misteri attorno ad uno specifico gioco. Stiamo parlando della misteriosa chiesa a cui un utente ha potuto accedere, situata in NieR Automata. Una serie di dirette streaming e reveal hanno lasciato a bocca aperta i fan del gioco di Yoko Taro.

Dopo molte teorie che puntavano a ipotetici futuri DLC, la zona si è rivelata essere una mod creata dagli utenti, riuscendo a confondere tutti per diversi giorni. Nonostante sia probabile che qualche altro fan sia rimasto deluso ora è possibile scaricare la mod di The Nier Automata Church e concedersi il piacere di approfondire quella zona.

Ricordiamo che NieR Automata: The End of YoRHa Edition arriverà su Nintendo Switch il 10 ottobre, completando così la quota di piattaforme su cui è possibile giocarci. L'opera di Yoko Taro è disponibile da tempo su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.

Se siete curiosi e volete addentrarvi in questa zona segreta, allora potete scaricare la mod cliccando qui.

Fonte: Eurogamer